Логотипы, Баннеры, Дизайн флаера и визиток.

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт47 заявок597 просмотров

Для интернет магазина одежды необходимы следующие дизайнерские работы:

1)логотип сочетающийся с дизайном и подходящий по тематике (логотип должен вписыватся в дизайн этого сайта http://www.stone-menswear.co.uk/ )

Пример тут http://i016.radikal.ru/0710/6c/499dc11ea636.jpg

2)Баннеры тойже тематики двух размеров. Маленький и большой.(для выставления в блогах и на других сайтах)

3)Дизайн визитки для печати.

4)Дизайн рекламного флаера для печати.

5)Баннеры презентующие бренды, представленные в магазине.

Пример тут http://3rome.com/newshop/

Хотелось бы чтобы предлагающие свои услуги помимо общей стоимости всех перечисленных пунктов еще расписали сколько будет стоить каждый пункт отдельно.

17 лет назад
infringer11
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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