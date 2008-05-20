Логотипы, Баннеры, Дизайн флаера и визиток.

Для интернет магазина одежды необходимы следующие дизайнерские работы:

1)логотип сочетающийся с дизайном и подходящий по тематике (логотип должен вписыватся в дизайн этого сайта http://www.stone-menswear.co.uk/ )

Пример тут http://i016.radikal.ru/0710/6c/499dc11ea636.jpg

2)Баннеры тойже тематики двух размеров. Маленький и большой.(для выставления в блогах и на других сайтах)

3)Дизайн визитки для печати.

4)Дизайн рекламного флаера для печати.

5)Баннеры презентующие бренды, представленные в магазине.

Пример тут http://3rome.com/newshop/

Хотелось бы чтобы предлагающие свои услуги помимо общей стоимости всех перечисленных пунктов еще расписали сколько будет стоить каждый пункт отдельно.