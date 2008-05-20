Требуется сделать три флеш-банера с оригинальным дизайном по три картинки в каждом 1. 980*90 - реклама пылесоса Pro-Aqua 2. 100*100 - соковыжималка BEEM 3. 100*100 - чайник с заварником электирческий
Логотипы, Баннеры, Дизайн флаера и визиток.
Для интернет магазина одежды необходимы следующие дизайнерские работы:
1)логотип сочетающийся с дизайном и подходящий по тематике (логотип должен вписыватся в дизайн этого сайта http://www.stone-menswear.co.uk/ )
Пример тут http://i016.radikal.ru/0710/6c/499dc11ea636.jpg
2)Баннеры тойже тематики двух размеров. Маленький и большой.(для выставления в блогах и на других сайтах)
3)Дизайн визитки для печати.
4)Дизайн рекламного флаера для печати.
5)Баннеры презентующие бренды, представленные в магазине.
Пример тут http://3rome.com/newshop/
Хотелось бы чтобы предлагающие свои услуги помимо общей стоимости всех перечисленных пунктов еще расписали сколько будет стоить каждый пункт отдельно.
Заявки фрилансеров
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