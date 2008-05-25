Нужно 3 гиф баннера

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Завершен9 заявок221 просмотр

Нужно сделать 3 гиф баннера на одну тематику для рекламы услуг провайдера интернет. Размеры 240х350, 728х90, 468х60. Просьба писать только тем, у кого есть портфолио и опыт разработки баннеров. Указывайте цены и сроки.

17 лет назад
foojin
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Kensai
Kensai 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень хороший заказчик - быстро объяснил, что хочет видеть, без лишних эмоций, вовремя все оплатил .) Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Kensai
Kensai 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
17 лет назад

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