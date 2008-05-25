Нужны качественные анимированные гиф баннеры для 2х игровых сайтов, пакет - 468х60 88х31 а так же для одного из сайтов нужен третий баннер 468х60, который ...
Нужно 3 гиф баннера
Нужно сделать 3 гиф баннера на одну тематику для рекламы услуг провайдера интернет. Размеры 240х350, 728х90, 468х60. Просьба писать только тем, у кого есть портфолио и опыт разработки баннеров. Указывайте цены и сроки.
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