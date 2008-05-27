Нужно три разнотипных анимированных gif баннера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен18 заявок253 просмотра

Нужно три разнотипных анимированных gif банера , небольшая анимация , тематика - кондиционирование помещений

17 лет назад
Runner
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад
$55
2 дня
Работа выполнена в оговоренные сроки, результатом доволен.
Отлично сработались! Четко сформулированное ТЗ помогло с первого раза сделать работу, которая удовлетворила заказчика. Оплата в полном объеме и очень быстро. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад

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