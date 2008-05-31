Нужны качественные анимированные гиф баннеры для 2х игровых сайтов, пакет - 468х60 88х31 а так же для одного из сайтов нужен третий баннер 468х60, который ...
Баннер для сайта
Требуется разработать flash-баннер.
Баннер будет размещаться на сайте kandagar.com, в правой колонке.
Ширина: 150 пикс, высота 100-300 пикс, размер до 25кБ.
Текст:
Онлайн-бронирование
Наличие мест
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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