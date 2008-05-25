Flash-баннер 140х100

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт15 заявок394 просмотра

В магазине открылась live-room - комната, где можно подключить интересующую вас аккустическую систему (к любому из ресиверов) и послушать ее звучание.

Нужен красочный баннер для анонса статьи.

Возможно на его основе сделать еще и 468х60.

17 лет назад
tokareff
Алексей 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

fil_z
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$10
Быстро взялся за работу. Быстро первый набросок-баннер был получен и оплачен с договоренностью подправить необходимое. После чего обещанное не выполнил, сообщения игнорирует, хотя в сервисе бывает (судя по последним визитам). Несерьезно...
Задача была выполнена притом самые что короткие сроки, все было сдано и оплачено. После чего заказчик решил попросить сделать некоторые изменения внешнего вида, на что я согласился причем бесплатно и прислать на следующий день. все отослал новидать по какой то причине письмо заказчику небыло доставлено. А вечером того же дня захожу на веблансер (думаю что заказчику понравился отправленный мною ранее доработанный вариант и меня ждет хвалебный отзыв) а тут нате вам, письмо что ничего не приходило, ну ладо набираю письмо что отправлю сейчас еще раз, а пока набирал этот отзыв отрицательный и появился. Так что даже попытки исправить ошибку, которая даже была не по моей вине у меня небыло! Некрасиво так поступать товарищ заказчик!

Заявки фрилансеров

fil_z
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад

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