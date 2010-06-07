Нужно реализовать (возможно с использованием приложенной ocx, можно что то другое). Простую програму захвата изображений с WEB камеры. Требования к программе : 1) Запуск , инициализация устройства. 2) По кнопке "Снять" , результат в превью. Там Сохранить/Отменить 3) Результат ...