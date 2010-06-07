Runner

Василий Runner

 
44 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Создать сайт

    Создать сайт. Аналогичный [url=https://www.f5-online.ru/katalog/mobilnye-kondicionery]https://www.f5-online.ru/katalog/mobilnye-kondicionery[/url]

    Сайты «под ключ»34 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка сайта корзины (верстка под мобильный)

    Создать навигацию под мобильное устройство (сэндвич меню). Реализовать (доделать) функционал каталога. Реализовать (доделать) функционал корзины. Во вложении ,- набросок - "как было", "как должно быть" , дамп базы. Функционал : - Проверка наличия - Положить в \ редактировать корзину - Просмотр ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Донастройка хостинга , проблема с Yii.

    $20

    Существует сайт "из коробки" который использует автозагрузку клаcсов php (Yii). После установки еще одного сайта он пытается (авто)загружать его классы и получает ошибку : include(class.php): failed to open stream: No such file or directory /var/www/cb/include/yii-framework/framework/YiiBase.php(427) include($className.'.php'); Необходимо донастроить локальный (полный ...

    PHPApache
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Flash калькулятор\форма заказа

    Создать flash калькулятор\форму заказа с приятным дизайном (своего нет). 1) Подгружаем товары \ текстуры (фото) с сайта (xml , csv) 2) Заполняем форму (по смыслу что то вроде таблицы фиксированной ширины) 3) Загружаем результаты работы ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Система управления заказами для сайта

    Необходимо разработать систему управления заказами. Функциионал , условно как у web-mail. Условно тз из двух частей : 1) Перемещение между папками , хранение , изменение статусов , операции с группами. 2) Редактирование содержимого "Заказа" в специальной форме , ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Php скрипт, разбирающий csv файл

    $50

    Структура csv : [UN_ID],[ID_GROUP],[PIN],[ID_TYPE],[SHORT_TXT1],[STATUS_1], ... , [STATUS_n] , [SHORT_TXT2] Алгоритм : В форму на сайте (нужно сделать) , вводится UN_ID , PIN , ставится ID_TYPE (0 или 1). Обрабатываем : Для UN_ID,ID_TYPE проверяем PIN если ок , ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разобрать структуру файла, импорт из текста.

    $30

    1) Разобрать структуру (формат) файла (во вложении - файл, отображение из программы.) (7 полей =). 2) Написать программу для загрузки из текстового файла в этот формат. p.s. задачка с продолжением , желательно что бы исполнитель имел опыт ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сборка linux пакета

    $50

    Есть необходимость собрать пакет (ядро ?) из исходников внеся незначителные изменения. url проекта http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=80408&amp;package_id=83577&amp;release_id=160654

    Linux
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание сайта

    Требования к сайту (к сожалению более внятное ТЗ отсутствует, придется смотреть по ходу реализации) : 1) выход по пин коду в закрытый раздел (со ссылками на файлы) , ссылки должны обновляются оператором 1a) Выход на другой ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Захват изображения с WEB камеры

    $20

    Нужно реализовать (возможно с использованием приложенной ocx, можно что то другое). Простую програму захвата изображений с WEB камеры. Требования к программе : 1) Запуск , инициализация устройства. 2) По кнопке "Снять" , результат в превью. Там Сохранить/Отменить 3) Результат ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт сохраняющий html в файл

    $20

    Необходимо разработать конфигурируемый (ini/xml) скрипт (?vbs) умеющий авторизоватся (предположительно 2 варианта) и сохранять содержимое страниц в файл. Конфигурируемые параметры (для нескольких страниц) : login/pass , http ссылка , путь/имя файла для сохранения , режим работы - ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
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Отзывы фрилансеров
markus-shmidt
Шмидт 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Донастройка хостинга , проблема с Yii.
Все ок
Вопрос решен. Быстро.
Ответный отзыв
Neomant
Игорь 
45 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Эмуляция ключа Sentinel Safenet superpro
Рекомендую.
Качественно, быстро , без нареканий. Рекомендую.
Ответный отзыв
ADSoft
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Php скрипт, разбирающий csv файл
Адекватный заказчик, реагировал на вопросы, с оплатой не тормозил и не жадничал
В срок. Качественно. Без накладок.
Ответный отзыв
dmitriy_b
Дмитрий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Разобрать структуру файла, импорт из текста.
Хороший заказчик, побольше б таких. После завершения проекта один позитив остался
Все сделано как того хотелось бы. Сроки соблюдены.
Ответный отзыв
GFX_design
Меня 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-1)
$30
10 баллов
15 лет назад
Создание анимированного gif 170*95
Хороший заказчик. Что то я припозднился с отзывом:) Ссори
Все сделано быстро.
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