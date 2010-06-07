Создать сайт. Аналогичный [url=https://www.f5-online.ru/katalog/mobilnye-kondicionery]https://www.f5-online.ru/katalog/mobilnye-kondicionery[/url]
- Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт4 года назад
Создать навигацию под мобильное устройство (сэндвич меню). Реализовать (доделать) функционал каталога. Реализовать (доделать) функционал корзины. Во вложении ,- набросок - "как было", "как должно быть" , дамп базы. Функционал : - Проверка наличия - Положить в \ редактировать корзину - Просмотр ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $20
Существует сайт "из коробки" который использует автозагрузку клаcсов php (Yii). После установки еще одного сайта он пытается (авто)загружать его классы и получает ошибку : include(class.php): failed to open stream: No such file or directory /var/www/cb/include/yii-framework/framework/YiiBase.php(427) include($className.'.php'); Необходимо донастроить локальный (полный ...Завершен9 лет назад
Создать flash калькулятор\форму заказа с приятным дизайном (своего нет). 1) Подгружаем товары \ текстуры (фото) с сайта (xml , csv) 2) Заполняем форму (по смыслу что то вроде таблицы фиксированной ширины) 3) Загружаем результаты работы ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим дубликат сайта (с функционалом) http://eurodsp.ru/ и полный редизайн графики. Доступа к оригиналу нет. Интересует цена \ сроки.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать систему управления заказами. Функциионал , условно как у web-mail. Условно тз из двух частей : 1) Перемещение между папками , хранение , изменение статусов , операции с группами. 2) Редактирование содержимого "Заказа" в специальной форме , ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Структура csv : [UN_ID],[ID_GROUP],[PIN],[ID_TYPE],[SHORT_TXT1],[STATUS_1], ... , [STATUS_n] , [SHORT_TXT2] Алгоритм : В форму на сайте (нужно сделать) , вводится UN_ID , PIN , ставится ID_TYPE (0 или 1). Обрабатываем : Для UN_ID,ID_TYPE проверяем PIN если ок , ...Завершен11 лет назад
Для удобства работы необходимо эмулировать ключ , ПО\Ключ доступны.Системное программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $30
1) Разобрать структуру (формат) файла (во вложении - файл, отображение из программы.) (7 полей =). 2) Написать программу для загрузки из текстового файла в этот формат. p.s. задачка с продолжением , желательно что бы исполнитель имел опыт ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Нужно три разнотипных анимированных gif банера , небольшая анимация , тематика - кондиционирование помещенийБаннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Нужно три разнотипных анимированных gif банера , небольшая анимация , тематика - кондиционирование помещений.Баннеры4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $30
Необходимо создать анимированный gif 170*95 (возможно несколько похожих вариантов)Баннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Есть необходимость собрать пакет (ядро ?) из исходников внеся незначителные изменения. url проекта http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=80408&package_id=83577&release_id=160654Прочее1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требования к сайту (к сожалению более внятное ТЗ отсутствует, придется смотреть по ходу реализации) : 1) выход по пин коду в закрытый раздел (со ссылками на файлы) , ссылки должны обновляются оператором 1a) Выход на другой ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $35
Нужен осмысленный перевод системы сообщений (около 1800 записей). Ограниченное время.Завершен17 лет назад
- $20
Нужно реализовать (возможно с использованием приложенной ocx, можно что то другое). Простую програму захвата изображений с WEB камеры. Требования к программе : 1) Запуск , инициализация устройства. 2) По кнопке "Снять" , результат в превью. Там Сохранить/Отменить 3) Результат ...Прочее1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $5
Небольшая консультация по ActiveX, в частности относительно электронной подписи компонентов AX.Прочее1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $40
Нужен осмысленный перевод системы сообщений (около 3500 записей). Фрагмент в прикрепленном файле. Ограниченное время.Завершен17 лет назад
- $30
Нужен осмысленный перевод системы сообщений (около 3500 записей). Фрагмент в прикрепленном файле. Ограниченное время.Закрыт17 лет назад
- $20
Необходимо разработать конфигурируемый (ini/xml) скрипт (?vbs) умеющий авторизоватся (предположительно 2 варианта) и сохранять содержимое страниц в файл. Конфигурируемые параметры (для нескольких страниц) : login/pass , http ссылка , путь/имя файла для сохранения , режим работы - ...Завершен17 лет назад