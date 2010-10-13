Эмуляция ключа Sentinel Safenet superpro

Серверные технологии. Необходимо изготовить продукт "Сервер-Маршрутизатор". Необходимые требования для продукта: поддержка многопоточности, возможность держать и обрабатывать постоянные интернет-подключения путём tcp/ip. Продукт должен держать и обрабатывать (распределять) не менее 5000 одновременных подключений. (По технологии и тестам сторонних продуктов: максимальное количество ...
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