Библиотека по splice'ингу

$500
Системное программированиеЗакрыт1 заявка216 просмотров
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Нужна стабильная библиотека для полноценного splice'инга функций.

Т.е., должно работать от w2k до w7.

Должен быть по крайней мере:

* дизасм длинн

* возможно, заморозка остальных потоков во время сплайса

* грамотное снятие сплайса.

* атомарность (lock cmpxchg8b)

Желательно:

* unhook, если место уже пропатчено;

* версия для x64 кода

* восстановление хуков

Хотелось бы найти уже готовое решение. ICQ оставляйте

13 лет назад
lecun
Джон 
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва