Disasm (BYTECODE to DISASM)

$250
Системное программированиеЗакрытнет заявок114 просмотров
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Нужен движок по дизасму, преобразующий BYTECODE, скажем, в ASM code с HTML-форматированием (для подсветки синтаксиса).

Для bugreport'ов.

Желательно на C/C++

13 лет назад
lecun
Джон 
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва