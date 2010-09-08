Disasm (BYTECODE to DISASM)

Есть такой чудо драйвер для микросхемы FTDI «Виртуальный ком-порт с USB интерфейсом» После установки драйвер становится от балды занимая порт, то 14 то 17… Нужно сделать так чтобы при инсталляции был выбор, какой порт назначить устройству… А также ...