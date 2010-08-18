Запись видео в файл out.avi

Системное программированиеЗакрыт1 заявка293 просмотра
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Требуется написать приложение записывающее медиа-сэмплы (IMediaSample) от любого источника, скажем произвольного исходного in.AVI в новый файл out.avi

программно должно выглядеть как функция или касс которому передаются медиа-сэмплы

из колбэка HRESULT Transform(IMediaSample *pMediaSample);

( который является методом класса CTransInPlaceFilter)

13 лет назад
Michael_Scott
Michael Scott 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад