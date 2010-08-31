Нужно разработать драйвер виртуальной веб-камеры

Системное программированиеЗакрыт4 заявки505 просмотров
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Добрый день!

Необходимо разработать драйвер виртуальной веб-камеры.

Этот драйвер должен захватывать рабочий стол.

Операционная система должна видеть его как обычную веб-камеру.

Вот есть пример такого драйвера для Windows http://www.splitmedialabs.com/vh-video-sdk/vh-screen-capture

Этот драйвер нужно сделать под разные платформы и операционные системы.

Интересует MacOs, Linux.

Если вы в состоянии сделать под одну из перечисленных систем то оставляйте свои предложения с ценами.

Спасибо.

13 лет назад
maxbsoft
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
Iridan
59 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$300
21 день