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Нужно разработать драйвер виртуальной веб-камеры
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Добрый день!
Необходимо разработать драйвер виртуальной веб-камеры.
Этот драйвер должен захватывать рабочий стол.
Операционная система должна видеть его как обычную веб-камеру.
Вот есть пример такого драйвера для Windows http://www.splitmedialabs.com/vh-video-sdk/vh-screen-capture
Этот драйвер нужно сделать под разные платформы и операционные системы.
Интересует MacOs, Linux.
Если вы в состоянии сделать под одну из перечисленных систем то оставляйте свои предложения с ценами.
Спасибо.
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