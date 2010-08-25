Необходимо удалить html теги из xls документа

Системное программированиеЗакрыт6 заявок267 просмотров
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Доброго времени суток.

Есть xls таблица - один столбец. Необходимо очистить текст от html тегов.

В паблике подходящего софта не нашел

файл здесь http://afia.kz/1.xls

HTML
13 лет назад
denis_ko
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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