Plugin под IE

Добрый день! Необходимо разработать драйвер виртуальной веб-камеры. Этот драйвер должен захватывать рабочий стол. Операционная система должна видеть его как обычную веб-камеру. Вот есть пример такого драйвера для Windows http://www.splitmedialabs.com/vh-video-sdk/vh-screen-capture Этот драйвер нужно сделать под разные платформы и операционные системы. Интересует ...
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Компания приглашает на работу специалистов на С++/.Net имеющих опыт написания plugins под Internet Explorer. Краткое описание проекта в приложенном документе.
Цель проекта - создание плагина, позволяющего проверять на вирусы компьютер пользователя при помощи Kaspersky API без установки последнего на компьютер; таким же способом будет запускаться API для оптимизации реестра. Работа плагина будет контролироваться удаленным сервером.
Если Вас заинтересовало предложение, прошу свои детальные резюме отправлять по адресу: products (at) aadt (_dot_) com
Предпочтение будет отдано людям, имеющим опыт работы на сходных проектах.
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