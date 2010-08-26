Plugin под IE

Компания приглашает на работу специалистов на С++/.Net имеющих опыт написания plugins под Internet Explorer. Краткое описание проекта в приложенном документе.

Цель проекта - создание плагина, позволяющего проверять на вирусы компьютер пользователя при помощи Kaspersky API без установки последнего на компьютер; таким же способом будет запускаться API для оптимизации реестра. Работа плагина будет контролироваться удаленным сервером.

Если Вас заинтересовало предложение, прошу свои детальные резюме отправлять по адресу: products (at) aadt (_dot_) com

Предпочтение будет отдано людям, имеющим опыт работы на сходных проектах.