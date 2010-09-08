Разработка системы для отслеживания и расчета GPS

Добрый день!

Необходимые средства GPS-навигация и Электронные карты –

1.Автоматическое распределения заявок,Заказы будут отдаваться самым ближайшим бортам (на основе данных, полученных с GPS-приемников).

2.Контроль автотранспорта, контроль скоростного режима, маршрутов движения. Очень полезная функция при «разборе полетов».

3.Безопасность водителя, Система тревога с определением места происшествия на карте и отправкой всем свободным бортам сообщения о нападении и место нахождения борта который подал тревогу. - просто передача информации в систему, отправка сообщений другая система

7.Вычислять расстояние по заказам

8.Рассчитывать стоимость на основании полученного расстояния

9.Определять ближайшие борта к адресу подачи

10.Получать справочную информацию по маршруту движения

11.Отслеживание бортов

23. «Координация» – если водитель заблудился, или не может найти точный адрес, он делает запрос на сервер. Программа вычисляет маршрут и отправляет путь проезда. Пример: «300 метров вперед, 50 направо и 200 налево.» - возможно?

Разработка системы нужна для Юга России, карты желательно взять подробные например как Навител или гармин.

Бортов которые будут отслеживаться от 100 до 1000.

На яндекс картах видел возможность создания собственной карты. Может использовать Яндекс карты и загрузить в них карту гармина?

ps мысли разбираюсь слабо.

Желательно использование китайских приборов.

Предложения? Срок? стоимость?

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