MMC Snap-In для Windows 2000/XP

Нужно разработать MMC Snap-In из трех вкладок для управления драйвером (рабочая версия драйвера уже есть).

Драйвер – фильтрующий драйвер шины USB для управления доступом к внешним устройствам.

Функции драйвера:

1. Разрешение доступа к определенному устройству по параметрам «тип устройства/производитель/модель/серийный номер».

2. Разрешение доступа ко всем устройствам определенного типа.

3. Организация устройств в группы.

4. Ведение журнала событий.

На данный момент у нас есть рабочая версия драйвера, нужно разработать для него консоль управления на базе MMC и продумать механизм их взаимодействия. Консоль управления должна поддерживать локальное и удаленное администтирование под ОС Windows 2000/XP.

Подробности см. в прикрепленных файлах.