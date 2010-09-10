Программа для смены прокси

Добрый день! Необходимо разработать драйвер виртуальной веб-камеры. Этот драйвер должен захватывать рабочий стол. Операционная система должна видеть его как обычную веб-камеру. Вот есть пример такого драйвера для Windows http://www.splitmedialabs.com/vh-video-sdk/vh-screen-capture Этот драйвер нужно сделать под разные платформы и операционные системы. Интересует ...
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Здравствуйте
нужна простая программа на DELPHI (а точнее исходник) для смены прокси в twebbrowser как с аутентификацией (авторизацией) так и без неё, и возможность в любой момент отключить его
пример отобразил ниже на скрине
СРАЗУ ГОВОРЮ ПРОКСИ С АВТОРИЗАЦИЕЙ
Снизу пишем цену и сроки реализации
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