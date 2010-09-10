Программа для смены прокси

Здравствуйте

нужна простая программа на DELPHI (а точнее исходник) для смены прокси в twebbrowser как с аутентификацией (авторизацией) так и без неё, и возможность в любой момент отключить его

пример отобразил ниже на скрине

СРАЗУ ГОВОРЮ ПРОКСИ С АВТОРИЗАЦИЕЙ

Снизу пишем цену и сроки реализации

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