Удаленное управление winXP, Vista, Win7

$300
Системное программированиеЗакрыт3 заявки338 просмотров
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Клиент-серверное приложение. На удаленном хосте - клиент, подключающийся к определенному IP (серверу) и создающий новую сессию для текущего пользователя, но с отдельным рабочим столом,клавиатурой, мышью не видимый пользователю, и не мешающий его работе. На стороне сервера - список подключившихся клиентов. Клиентами нужно управлять.

Сервер терминалов не предлагать!!

13 лет назад
oz_zy
Олег 
57 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
serj1984
Сергей 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$300
20 дней
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