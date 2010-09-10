Доработка драйвера.

Добрый день! Необходимо разработать драйвер виртуальной веб-камеры. Этот драйвер должен захватывать рабочий стол. Операционная система должна видеть его как обычную веб-камеру. Вот есть пример такого драйвера для Windows http://www.splitmedialabs.com/vh-video-sdk/vh-screen-capture Этот драйвер нужно сделать под разные платформы и операционные системы. Интересует ...
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Требуется доработать драйвер (работа с процессами).
Win32,C++
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