Сервер-Маршрутизатор

Системное программированиеЗакрытнет заявок132 просмотра
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Серверные технологии.

Необходимо изготовить продукт "Сервер-Маршрутизатор".

Необходимые требования для продукта: поддержка многопоточности, возможность держать и обрабатывать постоянные интернет-подключения путём tcp/ip.

Продукт должен держать и обрабатывать (распределять) не менее 5000 одновременных подключений.

(По технологии и тестам сторонних продуктов: максимальное количество 12000-15000 одновременных подключений).

13 лет назад
gambino
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад