Раработать библиотеку (DLL) с интерфейсом COM

1. Краткое описание проекта:

Необходимо разработать библиотеку (DLL) с интерфейсом COM на С++, которая бы позволяла подчеркивать/выделять текст в окнах других приложений. Например так, как показано в приложеном рисунке. Предлагается осуществлять это путем перехвата API функций отображения текста. Должна быть возможность выделять как отдельное слово в контроле/окне, так и всех слов.

Платформы: XP/7/Vista/2003/2008

Поддерживаемые приложения: MS Office 2003/7/10, Firefox, IE8,...

2. Условия

Ориентировочно продолжительность проекта: 5 мес.

Оплата почасовая, желательно на полную занятость. Минимум 30 часов/нед.

Весь проект разбивается на мелкие части и оплата производится по факту готовности каждой (ориентировочно каждые 2-3 недели)

3. Пожалуйста оставляйте предложения только если Вы считаете что сможете справиться с таким проектом. В предложении (или через сообщения) обязательно:

3.1. напишите хотя бы об 1 (а лучше нескольких) проектах системной направленности, которые Вы делали.

3.2. укажите желаемую оплату

3.3. укажите сколько часов минимум Вы сможете уделать проекту в неделю

Предложения/сообщения без всех указанных пунктов игнорируются.

Спасибо