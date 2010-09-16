Нарисовать снеговика (не такого как еь в интернете) И сделать машинку с управлением клавишами. все вопросы в личку
Раработать библиотеку (DLL) с интерфейсом COM
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Краткое описание проекта:
Необходимо разработать библиотеку (DLL) с интерфейсом COM на С++, которая бы позволяла подчеркивать/выделять текст в окнах других приложений. Например так, как показано в приложеном рисунке. Предлагается осуществлять это путем перехвата API функций отображения текста. Должна быть возможность выделять как отдельное слово в контроле/окне, так и всех слов.
Платформы: XP/7/Vista/2003/2008
Поддерживаемые приложения: MS Office 2003/7/10, Firefox, IE8,...
2. Условия
Ориентировочно продолжительность проекта: 5 мес.
Оплата почасовая, желательно на полную занятость. Минимум 30 часов/нед.
Весь проект разбивается на мелкие части и оплата производится по факту готовности каждой (ориентировочно каждые 2-3 недели)
3. Пожалуйста оставляйте предложения только если Вы считаете что сможете справиться с таким проектом. В предложении (или через сообщения) обязательно:
3.1. напишите хотя бы об 1 (а лучше нескольких) проектах системной направленности, которые Вы делали.
3.2. укажите желаемую оплату
3.3. укажите сколько часов минимум Вы сможете уделать проекту в неделю
Предложения/сообщения без всех указанных пунктов игнорируются.
Спасибо
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