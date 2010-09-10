Сделать 2 маленькие работки по opengl

Нужно разработать MMC Snap-In из трех вкладок для управления драйвером (рабочая версия драйвера уже есть). Драйвер – фильтрующий драйвер шины USB для управления доступом к внешним устройствам. Функции драйвера: 1. Разрешение доступа к определенному устройству по параметрам «тип ...
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Нарисовать снеговика (не такого как еь в интернете)
И сделать машинку с управлением клавишами.
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