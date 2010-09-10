Сделать 2 маленькие работки по opengl

Системное программированиеЗакрыт5 заявок219 просмотров
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Нарисовать снеговика (не такого как еь в интернете)

И сделать машинку с управлением клавишами.

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13 лет назад
zakora
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад