Окно JAVA-апплета.

Системное программированиеЗакрыт3 заявки157 просмотров
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Есть веб-страничка, содержащая ссылку на java-апплет. Апплет загружается в новом окне. Нужно задать ему прозрачность.

Более подробное ТЗ - после собеседования по ICQ.

13 лет назад
oz_zy
Олег 
57 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад