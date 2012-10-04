Система управления заказами для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки144 просмотра

Необходимо разработать систему управления заказами. Функциионал , условно как у web-mail.

Условно тз из двух частей :

1) Перемещение между папками , хранение , изменение статусов , операции с группами.

2) Редактирование содержимого "Заказа" в специальной форме , форма для печати.

13 лет назад
Runner
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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