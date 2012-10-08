Создание flash-заставки (Стартовая страница сайта)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок108 просмотров

Необходимо разработать анимированную флеш заставку.

Во вложении jpg и psd, нужно что бы при вождению мышкой город переливался цветами.

13 лет назад
GHzz
Юрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

_Phobos_
31 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$29
1 день
Приятно работать, рекомендую.
Рад был сотрудничеству с Юрием. Техзадание понятное, оплата вовремя, никаких проблем по ходу работы не возникло! Обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

_Phobos_
31 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад