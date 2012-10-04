Требуется правка движка webasyst

есть сайт, стоит на хостинге ру центра.

не работает ява, конкретно заказ товара, это когда страница затемняется и пишется что заказывать буду. это в ксс проблема

не работает обратный звонок, это проблема в хостинге.

не работает галерея, тоже наверно работа в хостинге