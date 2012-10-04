Срочная! Сборка сайта на Битрикс

Сборка строго на битриксе – другие ЦМС не предлагать.

ТЗ по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/ho20mdjtgjqijff/TQMvTjTrOr

Там же верстка и макеты в PSD.

Работа разбита на два этапа:

1) натянуть шаблоны на движок – чтобы быстрее можно было бы наполнять контентом.

2) программирование остального функционала – будем делать на втором этапе.

В заявке на выполнение проекта прошу писать ваши сроки и прочие условия.