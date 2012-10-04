Нужно сделать небольшой скриптик. Суть такова. Есть список товаров. При нажатии на кнопку показать цены - цены во всех товаров отображаются. Жду предложений. Сделать надо срочно. Бюджет ограничен. Исполнители с заоблачными ценами можете не писать.
Срочная! Сборка сайта на Битрикс
Сборка строго на битриксе – другие ЦМС не предлагать.
ТЗ по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/ho20mdjtgjqijff/TQMvTjTrOr
Там же верстка и макеты в PSD.
Работа разбита на два этапа:
1) натянуть шаблоны на движок – чтобы быстрее можно было бы наполнять контентом.
2) программирование остального функционала – будем делать на втором этапе.
В заявке на выполнение проекта прошу писать ваши сроки и прочие условия.
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