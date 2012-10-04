Web-программист в команду

На постоянную удаленную (или в офисе) работу требуется опытный web-разработчик, способный реализовать корпоративные сайты и интернет магазины. Основные требования - знание PHP и JS. Плюсом будет опыт кроссбраузерной верстки. Есть возможность официального трудоустройства с полным соц.пакетом (для граждан Украины)

Мы ищем программиста, который:

- Будет исполнительным и ответственным

- Может ориентироваться в сроках, определять кол-во времени, необходимое для решения конкретной задачи

- В рабочее время всегда находится на связи и не исчезает на долго без каких либо предупреждений

- Желает делать качественные, перспективные проекты

- Будет исправлять свои ошибки и адекватно на них реагировать

- Будет обучаться новому, применять новые знания на практике

- Получает удовольствие от работы