Денежный дождь на JS для активного пункта меню

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Здравствуйте, требуется сделать на js денежный дождь.

Алгоритм:

Когда нажимаем пункт меню, переходим на новую страницу и из под этого пункта меню начинает идти денежный дождь.

Настраиваемые параметры: длительность (вручную), ширина (берется автоматом от ширины пункта меню), высота (вручную), набор денежных знаков (вручную).

JavaScript
13 лет назад
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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