Итак господа, нужно реально 5 человек, для работы. Проектов и работы очень много, нужны только профи, если вы начинающий программер даже не пишите. Необходимо продемонстрировать код, и живые серьезные проекты или модули. ...
Денежный дождь на JS для активного пункта меню
Здравствуйте, требуется сделать на js денежный дождь.
Алгоритм:
Когда нажимаем пункт меню, переходим на новую страницу и из под этого пункта меню начинает идти денежный дождь.
Настраиваемые параметры: длительность (вручную), ширина (берется автоматом от ширины пункта меню), высота (вручную), набор денежных знаков (вручную).
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