Требуется человек хорошо разбирающийся в Joomla. Необходимо провести некоторые незначительные доработки на сайте , переработать галлерею переделать под Cloud Zoom , подправить гостевую книгу , перевести на новый хостинг , также ещё несколько ...
Модуль для Opencart (ocStore v1.5.3.1)
Нужен модуль для товаров цена которых зависит от размеров
другими словами, в товаре клиент выбирает габариты товара (длину, высоту) в зависимости от которых по установленному тарифу (за 1м кв) и будет отображаться итоговая цена за товар в корзине (ну попутно стандартными силами движка будут добавляться опции товара тоже влияющие на цену).
желательно чтобы можно было ставить ограничения на максимальный размер (скажем длина не более xxx мм, высота не более xxx мм), чтобы не получилось что клиент сделает заказ размером км на км.
желательно чтобы тариф за 1 м.кв регулировался в админке магазина.
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