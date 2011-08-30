Бюджет проекта: 10000 руб. + премии Все детали можно узнать по этим контактам: E-mail: [email protected] Skype: thefrankmib ICQ: 498890 Желательно обращение через скайп. ...
Доработка функционала интернет-магазина
Требуется программист с хорошими знаниями PHPshop, а также PHP + SQL + java.
Более подробно задачи будут обсуждаться при личной переписке.
Заявки фрилансеров
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