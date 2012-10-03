Сделать парсинг позиций сайта из seopult.ru

Требуется сделать парсинг ключевых слов и их позиций в поисковых системах из http://seopult.ru/

Вход парсинга в систему должен быть автоматический, по гостевому доступу, типа:

http://seopult.ru/

логин 3899111@seopult

пароль 12345678

В выводе парсинга не должно быть ссылок и упоминаний о системе сеопульт, т.е. пользователь, который просматривает вывод парсинга, не должен знать о существовании системы сеопульт.