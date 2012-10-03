Настройка subversion на linux

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Закрыт5 заявок118 просмотров

Требуется настроить svn на сервере(debian), чтобы в консаольно режиме можно было обновлять хранилище и т..д

Необходимо объяснить базовый уровень работы.

Опыт работы с svn объязателен.

DebianLinux
13 лет назад
KTIF
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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