Проект разработан около 5 лет назад. Язык программирования: PHP Программное обеспечение (движок) сайта: XOOPS 2.4.4 Задание проекта во вложении. Прошу обратить внимание на сжатые сроки выполнения. До 20 ...
Настройка subversion на linux
Требуется настроить svn на сервере(debian), чтобы в консаольно режиме можно было обновлять хранилище и т..д
Необходимо объяснить базовый уровень работы.
Опыт работы с svn объязателен.
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