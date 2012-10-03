Скрипт шахматки дома

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки148 просмотров

В функционирующий форум будущих жителей строящегося жилого комплекса необходимо создать скрипт шахматки на которой жители дома (участники форума) cмогут визуально отметить свою квартиру!

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13 лет назад
LunatikTM
Андрей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров