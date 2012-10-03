Создание портала с дорожными видеонарушениями

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок102 просмотра

Добрый день,

Нужно сделать видео-сайт на основе готового шаблона Joomla или Wordpress.

На сайте через админку будут размещаться видеоролики, разбитые на разделы.

JoomlaWordPress
13 лет назад
burikoz
Артём 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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