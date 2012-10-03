Для Joomla 2.5 без использования flash требуется сделать: 1. Карту мира с контактами: выбор страны -> выбор региона -> выбор области -> вывод контактной информации (название, адрес, схема проезда) 2. Ниже карты соответствующий ...
На CMS opencart необходимо создать поиск продукции
ТЗ:
на CMS opencart необходимо создать поиск продукции по параметрам, заданным пользователем.
Разработка на jQuery + ajax.
Общий принцип работы: пользователь выбирает опцию из выпадающего списка, либо вводит данные руками.
При вводе любого параметра должен выполняться sql-запрос, который выводит данные, соответствующие критериям поиска, без перезагрузки страницы. бюджет по договоренности.
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