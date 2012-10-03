На CMS opencart необходимо создать поиск продукции

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки108 просмотров

ТЗ:

на CMS opencart необходимо создать поиск продукции по параметрам, заданным пользователем.

Разработка на jQuery + ajax.

Общий принцип работы: пользователь выбирает опцию из выпадающего списка, либо вводит данные руками.

При вводе любого параметра должен выполняться sql-запрос, который выводит данные, соответствующие критериям поиска, без перезагрузки страницы. бюджет по договоренности.

AJAXjQueryOpencartSQL
13 лет назад
vovas
47 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров