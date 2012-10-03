Добавить английскую версию сайта. Drupal.

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Закрыт5 заявок111 просмотров

Есть сайт. Все работает. Система Drupal

Фактически одна страница со скриптовой анимацией. В админке есть много текстовых полей для заполнения соответствующих блоков на странице сайта.

Необходимо продублировать все поля (для английских версий каждого текста) и сделать на сайте переключатель на английскую версию.

Детали скину в личку желающим.

Drupal
13 лет назад
densign
Денис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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