Ищу толкового программиста на PHP Yii framework, 100% занятость. на удаленку. Умение разбираться в чужом коде. Работа в команде с несколькими разработчиками (тоже удаленщики). Пул задач – в основном интеграции с другими системами (описание API ...
Добавить английскую версию сайта. Drupal.
Есть сайт. Все работает. Система Drupal
Фактически одна страница со скриптовой анимацией. В админке есть много текстовых полей для заполнения соответствующих блоков на странице сайта.
Необходимо продублировать все поля (для английских версий каждого текста) и сделать на сайте переключатель на английскую версию.
Детали скину в личку желающим.
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