Добавить английскую версию сайта. Drupal.

Есть сайт. Все работает. Система Drupal

Фактически одна страница со скриптовой анимацией. В админке есть много текстовых полей для заполнения соответствующих блоков на странице сайта.

Необходимо продублировать все поля (для английских версий каждого текста) и сделать на сайте переключатель на английскую версию.

Детали скину в личку желающим.