Системная утилита для Вконтакте API

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок197 просмотров

Требуется отпарсить всех пользователей, которые поставили "лайк+рассказать друзьям" официальным сообщениями группы на стене. По итоговому списку отпарсить а) количество друзей пользователя б) состоит/не состоит в группе в) сколько новостей лайкнул. Должен быть выбор периода парсинга глубины (за последний день, неделю, месяц и т.д.)

13 лет назад
feost
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров