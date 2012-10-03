Доработать сайт на Wordpress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок155 просмотров

Требуется доработать сайт, сделаный на Wordpress

www.f-star.com.ua/wp в соответствии с техническим заданием.

WordPress
13 лет назад
DSGNR
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров