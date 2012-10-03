Требуется для WP 1) Форма заказа чтобы отправлялась на несколько e-mail (все сверстано, только программинг) 2) Во всплывающем окне настроить форму подписки. 3) Добавить некоторые элементы на странице заказа. ...
Доработать сайт на Wordpress
Требуется доработать сайт, сделаный на Wordpress
www.f-star.com.ua/wp в соответствии с техническим заданием.
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