Требуется для WP 1) Форма заказа чтобы отправлялась на несколько e-mail (все сверстано, только программинг) 2) Во всплывающем окне настроить форму подписки. 3) Добавить некоторые элементы на странице заказа. ...
Настройка выгрузки с каталогом
Есть сайт http://sexshop.yomu.ru на Joomla, необходимо настроить автоматическое взаимодействие каталога VirtueMart с выгрузками:
www.andrey-company.ru/inet/ost.xls – выгрузки
www.andrey-company.ru/inet/ost.csv – выгрузки
www.andrey-company.ru/inet/Img.rar – картинки по артикулам
В отклике напишите ответы:
1. Примеры ваших работ?
2. Сколько времени потребуется?
3. Во сколько оцениваете работу?
4. Ваши вопросы?
Чем быстрее вы сможете выполнить проект, тем лучше. Это важно, поэтому я буду отдавать этому приоритет при выборе исполнителя.
Отклики без ответов на вопросы не рассматриваются.
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