Настройка выгрузки с каталогом

Есть сайт http://sexshop.yomu.ru на Joomla, необходимо настроить автоматическое взаимодействие каталога VirtueMart с выгрузками:

www.andrey-company.ru/inet/ost.xls – выгрузки

www.andrey-company.ru/inet/ost.csv – выгрузки

www.andrey-company.ru/inet/Img.rar – картинки по артикулам

В отклике напишите ответы:

1. Примеры ваших работ?

2. Сколько времени потребуется?

3. Во сколько оцениваете работу?

4. Ваши вопросы?

Чем быстрее вы сможете выполнить проект, тем лучше. Это важно, поэтому я буду отдавать этому приоритет при выборе исполнителя.

Отклики без ответов на вопросы не рассматриваются.