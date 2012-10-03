Требуется программирование на WordPress

Требуется для WP

1) Форма заказа чтобы отправлялась на несколько e-mail (все сверстано, только программинг)

2) Во всплывающем окне настроить форму подписки.

3) Добавить некоторые элементы на странице заказа.

Работы немного, но только для опытных WP программистов.