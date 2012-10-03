Требуется программирование на WordPress

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Закрыт7 заявок247 просмотров

Требуется для WP

1) Форма заказа чтобы отправлялась на несколько e-mail (все сверстано, только программинг)

2) Во всплывающем окне настроить форму подписки.

3) Добавить некоторые элементы на странице заказа.

Работы немного, но только для опытных WP программистов.

WordPress
13 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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