Нужно разработать компонент каталога файлов. Требования простые: 1. Категории для файлов, управление из админки. Виды для категории, для отдельного файла. 2. Файлы в категории может добавлять админ или зарегистрированные пользователи (это ...
Требуется программирование на WordPress
Требуется для WP
1) Форма заказа чтобы отправлялась на несколько e-mail (все сверстано, только программинг)
2) Во всплывающем окне настроить форму подписки.
3) Добавить некоторые элементы на странице заказа.
Работы немного, но только для опытных WP программистов.
Заявки фрилансеров
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