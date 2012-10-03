Обновить версию IPB

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Закрытнет заявок83 просмотра

Нужно срочно обновить версию форума IPB с 2.2.2 до последней русской. Естественно с сохранением всего контента, пользователей, урлов и т.д

Обязательно напишите сроки и цену.

13 лет назад
rosbiz
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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