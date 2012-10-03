Доработки на shopos

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок82 просмотра

Нужны доработки по сайту. Если исполнитель устроит, в дальнейшем буду постоянно сотрудничать. Объёмы есть, исполнителей адекватных пытаюсь найти.

бюджет 2500 руб

13 лет назад
sonax
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров