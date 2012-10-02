Правки готовой Concrete 5 темы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка92 просмотра

Есть готовая Concrete 5 тема. Нужно:

- исправить режим добавления новых блоков

- добавить новые виды блоков

- добавить новые типы страниц

Планируются ещё проекты под Concrete5.

13 лет назад
creohan
Андрей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров