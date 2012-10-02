Уважаемые друзья. В начинающую веб-студию требуется web-программист для работы над существующими и будущими проектами. Требования к кандидату: - Уверенное знание PHP, MySQL, HTML; - Знание одной или ...
Доработка сайта на Битрикс
Требуется создать дополнительный каталог товаров с множественными фильтрами. Товары выгружаются из 1с
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