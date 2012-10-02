Доработка сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок103 просмотра

Требуется создать дополнительный каталог товаров с множественными фильтрами. Товары выгружаются из 1с

13 лет назад
Lector
Феликс 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров