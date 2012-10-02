В связи с расширением компании нашему интернет-агентству WizardStyle требуется Веб-программист. Навыки‚ которые необходимы для работы: Умение программировать на php‚ javascript‚ jquery Умение валидно верстать на html‚ css‚ ...
Личный кабинет пользователя
День добрый.
Требуется реализовать функционал личного кабинета пользователя (система самообслуживания абонента) на Web-платформе.
Основные задачи описаны ниже. От Вас хотелось бы следующее:
- примерная оценка времени;
- примерная оценка бюджета;
- количество человек в команде, которые смогут работать над проектом.
- стек программной платформы, на которой собираетесь реализовать данное ПО.
Подробнее по электронной почте
Система самообслуживания (личный кабинет абонента). Система самообслуживания должна предоставить абоненту, в зависимости от его полномочий, следующие возможности:
- регистрация нового абонента в системе самообслуживания с предоставлением возможности ознакомления и соглашением с договором оферты;
- авторизация и аутентификация уже существующего абонента;
- предоставление возможности абоненту создать нового Проекта или управления уже существующим Проектом на основе предоставленных прав. Под Проектом подразумевается возможность абонента заказа одного или несколько телефонных номер, а так же дополнительных сервисов. На каждый проект создается один лицевой счет.
- предоставление настроек подключение по каждому Проекту .
- получение статистики используемых услуг и сервисов по каждому проекту;
- возможность заказа дополнительного оборудования компании с возможностью его оплаты при помощи различных платежных систем, в том числе списание денежных средств с лицевого счета Проекта.
- возможность просмотра статистики оплат по каждому лицевому счету (Проекту);
- возможность пополнения лицевого счета Проекта любым предоставляемым абоненту способом;
- возможность настройки и заказа дополнительных услуг компании для любого Проекта в рамках предоставленных возможностей;
- возможность на базе Проекта создавать виртуальную АТС, в которую может входить определенное количество внешних/внутренних телефонных линий, согласно тарифу.
- возможность совершение телефонного звонка с любого Проекта, посредством встроенного в систему самообслуживания программного обеспечения;
- делегировать управление проектом третьему лицу, который должен иметь все те же возможности по управлению проектом, что и создатель проекта, кроме его закрытия (удаления).
- назначать абонентов, которые могут пользоваться услугами, определенными в Проекте.
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