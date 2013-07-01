Программист на постоянку

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки319 просмотров

В связи с расширением компании нашему интернет-агентству WizardStyle требуется Веб-программист.

Навыки‚ которые необходимы для работы:

Умение программировать на php‚ javascript‚ jquery

Умение валидно верстать на html‚ css‚ smarty

Умение программировать под движки drupal‚ modx‚ и другие

Легко разбираться с незнакомым движком

Умение верстать шаблоны под любую CMS

Самое главное‚ это большое желание развиваться!

Средняя оплата за 1 проект от 250-500$ в зависимости от сложности задачи.

Интересует долгосрочная перспектива, 2-4 проекта в месяц.

Жду заявок.

CSSDrupalHTMLJavaScriptjQueryMODXPHP
12 лет назад
wizardshadow
Артур 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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