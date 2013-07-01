Всем привет. В срочном порядке необходимо допилить сайтик. Сайт в целом готов, необходимо внести пару изменений в админке. Двиг самописный. За подробностями в личку. Жду ваших откликов.
Программист на постоянку
В связи с расширением компании нашему интернет-агентству WizardStyle требуется Веб-программист.
Навыки‚ которые необходимы для работы:
Умение программировать на php‚ javascript‚ jquery
Умение валидно верстать на html‚ css‚ smarty
Умение программировать под движки drupal‚ modx‚ и другие
Легко разбираться с незнакомым движком
Умение верстать шаблоны под любую CMS
Самое главное‚ это большое желание развиваться!
Средняя оплата за 1 проект от 250-500$ в зависимости от сложности задачи.
Интересует долгосрочная перспектива, 2-4 проекта в месяц.
Жду заявок.
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