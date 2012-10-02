Допилить сайт-каталог

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок178 просмотров

Всем привет. В срочном порядке необходимо допилить сайтик.

Сайт в целом готов, необходимо внести пару изменений в админке.

Двиг самописный.

За подробностями в личку.

Жду ваших откликов.

12 лет назад
delmit_art
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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