Разработка функций для DLE

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки125 просмотров

Сайт на тему кино-онлайн.

Требуются доработки по функционалу, правка готовых модулей под нужды сайта, возможно написание модулей или хаков с 0.

За ТЗ обращайтесь в ЛС, либо в ICQ 75 пять 3 ноль 4

Опыт с данным движком обязателен.

DLE
13 лет назад
holfza
Пауков 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров