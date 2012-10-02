На новые проекты нужны РНР программисты. Работа во Львове, Украина. Детальние по требования и описание проектов по ссылкам ниже: PHP Developer (PDM) http://www.intellias.com/careers/php-developer-pdm/ Senior PHP Developer (SPM) http://www.intellias.com/careers/senior-php-developer-spm/ PHP ...
Написать парсер.
Добрый день!
Нужно написать либо исправить парсер написанный на пионе.
Тз в приложении.
Сам парсер можно скачать здесь http://www.sendspace.com/file/0mpkgn
Прошу писать сроки и стоимость работ.
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