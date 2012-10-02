Перевод сайта на Wordpress и верстка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок158 просмотров

Здравствуйте.

Сайт http://www.himtrade.com.ua/ - необходимо перевести на Wordpress, с переносом всей информации.

Он работает на самописном движке с использование шаблонизатора FastTemplate, а админка на Smarty.

Для него готов новый дизайн, в формате PSD.

Назовите, пожалуйста, две цены за работу:

1) За верстку, перевод на Wordpress и перенос всей информации

2) За верстку, перевод на Wordpress, перенос всей информации + добавление корзины к товару, с возможностью заказа через интернет

WordPress
13 лет назад
Misha31
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт-каталог с ювелирными изделиями

    $500

    Добрый день! Ищу исполнителя для нового сайта-каталога. Нужно сделать сайт с удобной для пользователя кмс – есть дизайн в psd, домен, хостинг, осталось сверстать, и разместить на cms joomla, например, ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Добавить CSS стили к таблице на JQuery

    Необходимо сделать возможным стилизацию ячеек, которые генерятся на JQuery. 1. Покрасить фон колонки спецпредложения желтым 2. Сделать возможным изменение стиля текста 3. В перспективе нужно будет ...

    CSSjQuery
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка сайта

    Здравствуйте. Ищу разработчика сайта на MODx . Дизайн в принципе не нужен фактически нужна только верстка и программирование так как практически все уже продумали..ну может доработать или внести рекомендации для юзабильности сайта. Сайт примерно такой ...

    MODX
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа на Joomla.

    $50

    1. разместить следующий текст в атрибуте alt 2. сделать ссылку в футере 3. сделать сылку в блоке новостей а все новости 4. редактирование страницы новости (добавление картинки и убрать дату) 5. ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Mp3 player (JS)

    samara-night.ru/paprika В левом нижнем углу плеер, он так сделан, что mp3 играет только в IE, а для других браузеров используется WAV, что неприемлемо. Нужно адаптировать с этим дизайном какой-нибудь нормальный ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Проблема с обработкой 404 ошибки, alt для img

    Задача следующая: Наш сайт http://partner-pechati.ru/ Проблемы с обработкой 404 ошибки Например: при вводе несуществующего адреса http://partner-pechati.ru/pechati/Novaya-pechatddd , перенаправляет на главную страницу 301 редиректом. Нужно, чтобы на такие запросы выдавалась 404 ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Api популярных соц. сетей

    Нужен спец. по api популярных соц сетей На сайт, на котором только зарегистрированные пользователи могут голосовать, нужно добавить возможность голоса через соц. сети для не авторизованных пользователей. Сайт на друпале и есть программер, который ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать и поставить на CMS простой магазин.

    $250

    Макеты есть, сайт простой. Нужна CMS нормальноя и не сложная, чтобы было просто в ней работать и товары заполнять и вносить прочие корректировки в сайт. Макеты во вложении. И еще важный момент, чтобы CMS была ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад