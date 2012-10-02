Перевод сайта на Wordpress и верстка

Здравствуйте.

Сайт http://www.himtrade.com.ua/ - необходимо перевести на Wordpress, с переносом всей информации.

Он работает на самописном движке с использование шаблонизатора FastTemplate, а админка на Smarty.

Для него готов новый дизайн, в формате PSD.

Назовите, пожалуйста, две цены за работу:

1) За верстку, перевод на Wordpress и перенос всей информации

2) За верстку, перевод на Wordpress, перенос всей информации + добавление корзины к товару, с возможностью заказа через интернет